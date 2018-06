Seoul (dpa) - Nach immer neuen Drohungen aus Nordkorea

schlägt jetzt auch das Nachbarland Südkorea schärfere Töne an.

Südkorea warnte den kommunistischen Norden in deutlicher Form vor möglichen Angriffen. Auch international wächst die Sorge vor einer Eskalation.

Die USA schickten hochmoderne Kampfflugzeuge nach Südkorea. Sie gehen davon aus, dass das Regime in Pjöngjang beim Bau von Atombomben Fortschritte macht. Außerdem erklärte Nordkorea seine Atomwaffen als tabu und nicht verhandelbar. Neuer Ministerpräsident wurde ein Wirtschaftsexperte.

Die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye wies am Montag die Streitkräfte an, auf militärische Provokationen des Nachbarlandes «ohne Rücksicht auf jede politische Abwägung» prompt und strikt zu reagieren. Der kommunistische Norden hatte am Samstag den «Kriegszustand» im Verhältnis zum Süden verkündet. Zudem erklärte das Regime, Nordkoreas Atomwaffen seien nicht verhandelbar.

US-Regierungsbeamte fürchten nach einem Bericht der «Washington Post», dass Nordkorea Fortschritte beim Bau von Atombomben macht. Wie die Zeitung unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet, könnte Pjöngjang bei seinem jüngsten Nuklearversuch im Februar eine Atombombe mit hoch-angereichertem Uran gezündet haben.

Dies würde bedeuten, dass das Regime zur Urananreicherung fähig ist.

Die US-Streitkräfte demonstrieren unterdessen weiter militärische Stärke auf der koreanischen Halbinsel. Die US-Luftwaffe schickte am Sonntag von ihrem Stützpunkt Kadena in Japan F-22-Jagdflieger mit Tarnkappeneigenschaften nach Südkorea. Dort sollten sie an den jährlichen gemeinsamen Militärübungen teilnehmen, sagte ein Sprecher des US-Streitkräfte Korea (USFK). Wie viele Jets kamen und wie lange sie bleiben, sagte er nicht.

Die USA und Südkorea befürchten, dass sich der Norden zu einer militärischen Provokation hinreißen lassen könnte. Außenminister Guido Westerwelle erklärte, Besonnenheit auf allen Seiten sei das Gebot der Stunde. «Aus einem Krieg der Worte darf kein echter Krieg werden», sagte der Minister der «Bild»-Zeitung (Dienstag). Papst Franziskus hatte in seiner Osterbotschaft um Frieden und einen neuen Geist der Versöhnung auf der koreanischen Halbinsel gebeten.

Der Atomstreit mit Nordkorea verschärft sich Zug um Zug bereits seit mehreren Wochen. Der UN-Sicherheitsrat hatte Nordkorea nach dem dritten Atomtest des Landes im Februar mit der Ausweitung von Sanktionen bestraft. Nordkorea hatte als Reaktion unter anderem den Waffenstillstandsvertrag von 1953 zur Beendigung des dreijährigen Korea-Kriegs aufgekündigt. Ein Friedensvertrag wurde bis heute nicht geschlossen.

Das Zentralkomitee der Arbeiterpartei in Nordkorea beschloss am Sonntag eine neue strategische Linie, mit der die atomare Rüstung und der wirtschaftliche Aufbau gleichzeitig gefördert werden soll. «Die Atomstreitmacht der Volksrepublik stellt das Leben der Nation dar», wurde Machthaber Kim Jong Un von den Staatsmedien zitiert.

Der nordkoreanische Ministerpräsident Choe Yong Rim wurde am Montag seines Postens enthoben. Sein Nachfolger ist nach Berichten der Staatsmedien Pak Pong Ju, der das Amt bereits von 2003 bis 2007 innehatte. Der Wirtschaftsexperte Pak sei am Montag von der Obersten Volksversammlung zum Premierminister gewählt worden.

Nach den jüngsten Kriegsdrohungen hatte Nordkorea am Samstag auch die Schließung eines gemeinsam mit Südkorea betriebenen Industrieparks in der nordkoreanischen Grenzstadt Kaesong angedroht. Doch auch am Montag konnten Hunderte Pendler aus Südkorea nach Angaben des Vereinigungsministeriums in Seoul ungehindert ein- und ausreisen.