Seoul (dpa) - Die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye hat das Militär aufgefordert, ungeachtet aller politischen Erwägungen schnell und hart auf jede Provokation der Nordkoreaner zu antworten.

«Die Existenzberechtigung für das Militär ist es, das Land und das Volk vor Bedrohungen zu schützen», sagte Park nach Berichten der Nachrichtenagentur Yonhap am Montag bei einer Unterrichtung im Verteidigungsministerium in Seoul. «Wenn es zu Provokationen gegen unsere Bevölkerung oder unser Land kommt, sollten wir ohne jede politische Überlegung noch im frühen Stadium stark reagieren.»

Nordkorea hatte in den vergangenen Tagen mehrfach Kriegsdrohungen gegen Südkorea und die USA ausgesprochen. Unter anderem hatte das kommunistische Regime in Pjöngjang am Samstag den «Kriegszustand» mit Südkorea erklärt.

Yonhap-Bericht