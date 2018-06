Kapstadt (dpa) - Südafrikas Nationalheld Nelson Mandela ist auf dem Weg der Besserung: Der 94-Jährige, der an einer Lungenentzündung leidet, könne inzwischen wieder frei atmen, berichtete das Präsidialamt in Pretoria.

Zuvor hatten die Ärzte gegen Flüssigkeit in der Lunge angehen müssen. Mandela spreche auf die Behandlung gut an und es gehe ihm gut. Am Sonntag habe Mandela einen ruhigen Tag verbracht, betonte Präsidentensprecher Mac Maharaj.



Im ganzen Land wurde bei den Ostergottesdiensten für die Gesundheit des Freiheitskämpfers und Friedensnobelpreisträgers gebetet. Präsident Jacob Zuma dankte in einer Erklärung allen Südafrikanern für ihre Gebete.



Bereits am Freitag hatten die Ärzte Entwarnung gegeben. Mandela war am späten Mittwochabend ins Krankenhaus gebracht worden. In welchem Krankenhaus er liegt, wurde wie immer in solchen Fällen geheim gehalten. Mandela hatte Ende 2012 wegen einer ähnlichen Infektion und einer anschließenden Gallensteinoperation 18 Tage in einer Klinik verbracht. Anfang März war er wegen einer Kontrolluntersuchung ein Wochenende lang im Krankenhaus.



Mandela war der erste schwarze Präsident Südafrikas. Wegen seines Kampfes gegen das rassistische Apartheid-System hatte er zuvor 27 Jahre lang in Haft gesessen. Während seiner langen Gefangenschaft auf der Insel Robben Island war er an Tuberkulose erkrankt.