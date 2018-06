Washington (AFP) Angesichts der scharfen Drohungen Nordkoreas belässt die US-Armee einen Zerstörer in der Nähe des kommunistischen Landes. Wie ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in Washington sagte, wurde die "USS Fitzgerald", die wegen des derzeitigen gemeinsamen Militärmanövers der USA mit Südkorea in der Region war, angewiesen, doch nicht in ihren Heimathafen in Japan zurückzukehren. Stattdessen solle das Schiff, das Raketen abfangen kann, vor der Südwestküste der koreanischen Halbinsel Stellung beziehen.

