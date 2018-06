Sydney (AFP) Ein Ex-Milliardär mit Geldsorgen greift in Australien zu drastischen Maßnahmen: Nathan Tinkler stellte am Dienstag gut tausend Pferde zum Verkauf. Zu den Rennpferden und Zuchttieren dazu gibt es auch noch ein 1300 Hektar großes Anwesen im Hunter-Tal nördlich von Sydney und 400 Quadratmeter Land in Queensland im Nordosten Australiens. Presseberechnungen zufolge könnte der Verkauf umgerechnet 125 Millionen australische Dollar (gut hundert Millionen Euro) einbringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.