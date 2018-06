Köln (dpa) - Nach dem Brand mit zwei Toten in einem Kölner Mehrfamilienhaus gehen die Ermittlungen weiter. Ein Brandsachverständiger will heute den Ort begutachten, an dem Samstagabend ein 30-jähriger Mann und eine 19 Jahre alte Frau starben. Das sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft. Die Feuerwehr hatte mehrere Menschen retten können. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Ein türkischer Regierungsvertreter hatte verlangt, einen rechtsextremen Hintergrund zu untersuchen. Die Fahnder betonten dazu, dass sie in alle Richtungen ermitteln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.