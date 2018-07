Rio de Janeiro (AFP) Bei einem schweren Busunfall in Rio de Janeiro sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Der Bus stürzte am Dienstag von einer in die Stadt führenden Hochstraße, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Nachrichtenagentur AFP sagte. Auf Fernsehaufnahmen aus der Luft war zu sehen, wie der Bus nach dem Sturz aus beachtlicher Höhe auf der Frontseite stehen geblieben war. "Die Rettungsmannschaften sind vor Ort. Bislang sind sieben Todesopfer bestätigt, wir haben noch keine Bestätigung der Zahl der Verletzten", sagte der Feuerwehr-Sprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.