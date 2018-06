München (AFP) An den deutschen Tankstellen haben die Kraftstoffpreise Ende März noch einmal kräftig angezogen. Der teuerste Tag zum Tanken sei der Karfreitag gewesen, teilte der ADAC am Dienstag unter Berufung auf die monatliche Auswertung seiner Preisdatenbank mit. Am vergangenen Freitag kostete ein Liter Super E10 demnach 1,611 Euro und war damit 8,9 Cent teurer als am 12. März, dem günstigsten Tag fürs Tanken im Monat März. Auch für Dieselfahrer waren laut Automobilclub der 12. und der 29. März der günstigste und der teuerste Tag an der Zapfsäule - mit 1,380 und 1,449 Euro je Liter.

