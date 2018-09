Berlin (AFP) Die Deutsche Post legt anlässlich des 150. Jubiläums der SPD eine Sonderbriefmarke auf. Die Marke mit dem Wert von 145 Cent wird am Donnerstag im Berliner Willy-Brandt-Haus offiziell das erste Mal verkauft und an Kanzlerkandidat Peer Steinbrück übergeben, wie die SPD am Dienstag mitteilte. Die Marke zeigt die rote Traditionsflagge der SPD mit dem Gründungsdatum 23. Mai 1863 des Parteivorläufers Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein (ADAV). Die Fahne, auf der sich in einem Eichenlaubkranz zwei Hände reichen, trägt die Aufschrift "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!" und "Einigkeit macht stark!"

