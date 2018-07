Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) sieht nach der weitgehenden Marktfreigabe für Fernbuslinien in der Branche eine "Aufbruchstimmung". Der Markt sei "von seinen jahrzehntealten Fesseln befreit" worden, erklärte Ramsauer am Dienstag in Berlin. Es gebe inzwischen "viele neue Angebote und Strecken, mit dem Bus kostengünstig quer durch Deutschland zu reisen". Das schone den Geldbeutel und das Klima, denn der Bus sei "eine echte Alternative zum Auto".

