München (dpa) - Der FC Bayern hat sich eine gute Ausgangsposition für den Einzug in das Halbfinale der Champions League erarbeitet. Die Münchener siegten im Viertelfinal-Hinspiel gegen Juventus Turin mit 2:0. Zur Führung traf der Österreicher David Alaba bereits nach wenigen Sekunden, das zweite Tor erzielte Thomas Müller in der 63. Minute. Das Rückspiel findet am Mittwoch kommender Woche in Turin statt. In einer weiteren Partie trennten sich Paris St. Germain und

der FC Barcelona 2:2-Unentschieden.

