Cottbus (SID) - Fußball-Zweitligist Energie Cottbus muss für unbestimmte Zeit auf den verletzten dänischen Mittelfeldspieler Dennis Sörensen verzichten. Wie die MRT-Untersuchung am Dienstag bestätigte, hatte sich der 31-Jährige beim 1:1 am vergangenen Donnerstag gegen den VfR Aalen einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen.