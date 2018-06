Málaga (dpa) - Alltag in der Bundesliga, Nervenkitzel in der Champions League - für die Profis des fast entthronten Meisters aus Dortmund liegt das Hauptaugenmerk auf der europäischen Königsklasse.

«Es ist, als ob wir in einen Erlebnispark gehen», bekannte Neven Subotic vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch beim FC Málaga, «wir wollen so lange bleiben wie möglich. Die besten Achterbahnen kommen zum Schluss.» Die Chance auf den ersten Einzug des BVB in die Runde der letzten vier Teams seit 15 Jahren erhöht den Reiz. «Wir wissen, dass wir etwas ganz Großes schaffen können», sagte Subotic dem «Kicker».

Mit ähnlicher Euphorie wie der Innenverteidiger sieht Trainer Jürgen Klopp dem Duell mit dem Tabellen-Fünften der Primera Division entgegen: «Wir haben eine unbändige Lust auf diese Partie gegen Málaga. Das ist das Größte, was uns bisher passiert ist.»

Sonnenschein und Temperaturen von 20 Grad bei der Landung an der Costa del Sol erhöhten die Vorfreude. Ein starker Auftritt beim Champions-League-Debütanten soll den im Wettbewerb noch ungeschlagenen Revierclub dem großen Traum vom Finale in Wembley ein Stück näher bringen - und weitere Frühlingsgefühle wecken. Niemand aus dem Team schenkte dem öffentlichen Gerede von einem Glückslos Beachtung. «Diese Partie hat für uns den gleichen Stellenwert, als würden wir gegen Real oder Barça spielen», kommentierte Keeper Roman Weidenfeller.

Die Gefahr, dass die Borussia den Gegner unterschätzt, scheint gering. «Wir sind weit davon entfernt, zu träumen und nehmen den Gegner Málaga sehr ernst. Aber wir freuen uns auf zwei weitere Festtage in der Champions League», meinte BVB-Boss Reinhard Rauball. Manager Michael Zorc pflichtete bei: «Wir sind seit 15 Jahren nicht so weit gekommen - das unterstreicht, wie wichtig diese beiden Partien für uns sind. Es wäre der größte Fehler, den wir machen können, Málaga zu unterschätzen. Sie haben das Viertelfinale nicht durch Freilos erreicht.»

Die Dortmunder sind gut beraten, die Ratschläge von Mesut Özil zu beachten. Nach Meinung des deutschen Fußball-Nationalspielers in Diensten von Real Madrid ist im nur knapp 29 000 Zuschauer fassenden Stadion «La Rosaleda» volle Konzentration geboten: «Vorsicht. Man darf Málaga nicht unterschätzen. Wir haben dort 2:3 verloren, Dortmund sollte also gewarnt sein.» Die Wertschätzung von Klopp für den Gegner ist ähnlich hoch: «Das ist die defensiv-taktisch stärkste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben.»

Neben Málaga gilt auch die Borussia als Überraschungsteam. Nach zuletzt famosen Auftritten in der Königsklasse wird sie mittlerweile als Mitfavorit gehandelt. Die große Begeisterung für den Wettbewerb beschleunigte bei all jenen Profis die Genesung, die beim hart erkämpften 2:1 am Samstag in Stuttgart Blessuren erlitten hatten. So will Außenverteidiger Marcel Schmelzer trotz gebrochener Nase mit einer in aller Eile produzierten Spezialmaske auflaufen. Zudem untermauerten Sven Bender und Kevin Großkreutz ihren Ruf als Haudegen und signalisierten ungeachtet schmerzhafter Fußverletzungen Einsatzbereitschaft.

Wie die Dortmunder feierten auch die Spanier um die ehemaligen Bayern-Profis Martin Demichelis und Roque Santa Cruz mit dem 3:1 bei Rayo Vallecano eine gelungene Generalprobe. Vor allem die Abwehrstärke des Gegners, bei dem Clubeigentümer Abdullah Al Thani die Geldzufuhr erheblich drosselte, könnte der Borussia zu schaffen machen. Das Team von Trainer Manuel Pellegrini blieb in den vergangenen neun Europacup-Heimspielen immerhin neunmal ohne Gegentor. Abwehrspieler Demichelis brachte die Ausgangslage auf den Punkt: «Mit Bayern war die Champions League Pflicht. Mit Málaga ist sie ein Traum. Wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren.»

Voraussichtliche Aufstellungen

FC Malaga: Caballero - Jesus Gamez, Demichelis, Weligton, Antunes - Toulalan, Iturra - Joaquin, Isco, Baptista - Saviola

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Santana, Schmelzer - Gündogan, Bender - Blaszczykowski (Großkreutz), Götze, Reus - Lewandowski

Schiedsrichter: Eriksson (Schweden)