Genf (dpa) - Die Nothilfe in Syrien wird immer mehr zu einem lebensgefährlichen Einsatz: Konvois von Hilfsorganisationen werden angegriffen oder geraten ins Kreuzfeuer. Die Zahl der Bedürftigen wird immer größer.

Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen appellierte deshalb am Dienstag von Genf aus an alle Konfliktgegner, Transporte mit dringend benötigten Hilfsgütern unbehelligt passieren zu lassen.

Bereits mehr als 20 Mal sind nach WFP-Angaben eigene Fahrzeuge und Einrichtungen angegriffen worden, seit die UN-Organisation im Dezember 2011 ihre Hilfslieferungen an bedürftige Syrer aufnahm. «Unsere Lagerhäuser und Lastwagen geraten zunehmend ins Kreuzfeuer», sagte der Syrien-Koordinator des WFP, Muhannad Hadi. «Es wird immer mehr zu einem Kampf, Nahrungsmittel von einem Gebiet zum anderen zu bringen.»

Das Welternährungsprogramm werde trotz aller Probleme weiter versuchen, die inzwischen 2,5 Millionen auf Nothilfe angewiesenen Menschen in Syrien zu versorgen. Im Februar habe man Hilfsgüter für 1,7 Millionen Menschen verteilen können, auch in den von Rebellen kontrollierten Gebieten.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) rief dazu auf, mehr Unterkünfte und Mittel für fliehende Syrer in Ländern der Region zur Verfügung zu stellen. Besonders kompliziert sei derzeit die Lage im kurdischen Teil des Irak. Dort kämen derzeit täglich zwischen 800 und 900 Flüchtlinge aus Syrien an - mehr als doppelt so viele wie noch vor drei Monaten. Bis zum 28. März sei die Gesamtzahl der Syrien-Flüchtlinge auf fast 1,218 Millionen gestiegen.

