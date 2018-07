Frankfurt (dpa) - Rund 450 Fahrgäste eines ICE haben zum Ausklang der Osterfeiertage stundenlang in einem Tunnel festgesessen. Ihr Zug war am Abend in einem Tunnel bei Idstein in Hessen steckengeblieben. Dort mussten sie vier Stunden warten. Erst nach Mitternacht konnten die Passagiere in einen anderen Zug umsteigen, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete. Nach ersten Ermittlungen hatte ein Vogel einen Kurzschluss auf der Strecke verursacht.

