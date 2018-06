Kopenhagen (dpa) - An den dänischen Gesamtschulen fällt ab heute der Unterricht aus, weil die Lehrer ausgesperrt sind. Betroffen sind rund 600 000 Schüler der ersten bis neunten Klassen. Die kommunalen Arbeitgeber wollen über einen Arbeitskampf längere Unterrichtszeiten für die 50 000 Pädagogen erzwingen. Außerdem soll die Anwesenheitspflicht an der Schule ausgeweitet werden. Die Lehrergewerkschaft lehnt die Forderungen ab. Sie spricht von Maßnahme zur Kostensenkung in einer «Discountschule».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.