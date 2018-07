Pauli-Torwart rettet Kiez-Club in letzter Minute Heimremis

Hamburg (dpa) - Torwart Philipp Tschauner hat mit einem Treffer letzter Minute zum 2:2 (0:0) dem FC St. Pauli einen Punkt im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga gerettet. Die Hamburger waren gegen den SC Paderborn durch Marius Ebbers in der 53. Minute in Führung gegangen. Nur drei Minuten später kassierten die Gastgeber aber durch Deniz Yilmaz den Ausgleich. Der ehemalige Kiez-Profi Mahir Saglik erhöhte auf 2:1 (84.) für die Gäste. In der 90. Minute wuchtete Tschauner nach einem Eckball den Ball mit dem Kopf ins Tor. In der Tabelle bleibt St. Pauli Zwölfter mit 33 Punkten und Paderborn mit 36 Zählern Neunter.

Juventus-Trainer Conte: Kommen nicht als Bauernopfer

München (dpa) - Juventus Turin fühlt sich vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Bayern München nicht als Favorit. «Wir waren lange nicht dabei, sind in der Außenseiterrolle. Wir wollen aber zeigen, dass wir nicht zufällig im Viertelfinale stehen», sagte Trainer Antonio Conte am Montag in München. Der Coach des italienischen Fußball-Rekordmeisters stellte vor der Partie an diesem Dienstag klar: «Wir kommen nicht als Bauernopfer nach München.»

Volleyball-Bundesligist Stuttgart entlässt Trainer

Stuttgart (dpa) - Der Frauenvolleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat seinen Trainer Jan Lindenmair entlassen. Der Verein teilte am Ostermontag mit, dass die beiden bisherigen Co-Trainer Michal Mašek und Manuel Hartmann die Leitung übernehmen. Die Stuttgarterinnen hatten am Samstag die erste Playoff-Partie im Viertelfinale beim VC Wiesbaden nach schwacher Leistung in nur 77 Minuten 0:3 (19:25, 16:25, 23:25) verloren.



Berliner HC verpasst Endrunde der Euro Hockey League

Amsterdam (dpa) – Die Herren des Berliner HC haben den Einzug in die Finalrunde der Euro Hockey League verpasst. Der deutsche Feldhockey-Meister verlor am Ostermontag sein Viertelfinale in Amsterdam mit 2:3 (0:0) gegen den gastgebenden niederländischen Champion Amsterdam H&BC.

Deutsche Hockey-Damen-Teams scheitern im Halbfinale von Hamburg

Hamburg (dpa) - Die Hockey-Damen von Rot-Weiss Köln und des gastgebenden Uhlenhorster HC sind beim EuroHockey Club Champions Cup in Hamburg im Halbfinale gescheitert. Meister Köln hatte beim 0:3 (0:3) gegen den favorisierten Rekordsieger HC Den Bosch keine Chance. Anschließend musste sich am Ostermontag «Vize» UHC dem Titelverteidiger Larensche MHC 3:4 (2:1) geschlagen geben. Damit kommt es an Pfingsten zum Final-Duell der niederländischen Vereine.

Deutsche Siege beim europäischen Weltcup-Auftakt im Segeln

Palma de Mallorca (dpa) - Toni Wilhelm und Philipp Buhl haben beim europäischen Auftakt der Weltcup-Saison im Segeln in ihren jeweiligen Bootsklassen gewonnen. Der Olympia-Vierte Wilhelm setzte sich am Ostermontag in der Surf-Disziplin RS:X durch. Europameister Buhl, Segler des Jahres 2012, war bei stürmischen Winden und bis zu zwei Meter hohen Wellen in der Laser-Klasse nicht zu schlagen. Beide führen jeweils das Klassement nach ihren Siegen bei der 44. Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca an.

Norweger Carlsen gewinnt Kandidatenturnier zur Schach-WM

London (dpa) - Der Norweger Magnus Carlsen hat das Kandidatenturnier zur Schach-WM gewonnen. Trotz einer Niederlage in der 14. und letzten Runde setzte sich die Nummer eins der Weltrangliste am Montagabend in London vor dem punktgleichen Ex-Champion Wladimir Kramnik aus Russland durch. Beide Großmeister hatten 8,5 Punkte auf dem Konto. Weil Carlsen fünf Partien gewann und Kramnik nur vier, darf der junge Norweger im Oktober und November Weltmeister Viswanathan Anand aus Indien herausfordern.