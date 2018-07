Washington (AFP) Der Star einer US-Realityshow, Shain Gandee, ist am Montag tot in einem Auto auf einer abgelegenen Straße von West Virginia aufgefunden worden. Neben dem 21-Jährigen seien in dem Wagen zwei weitere Leichen entdeckt worden, berichtete der Sender MTV am Montag auf seiner Internetseite. Der Star der Serie "Buckwild" war am Tag zuvor vermisst gemeldet worden. Nach Informationen der Lokalzeitung "Daily Mail" war die Todesursache zunächst unklar, doch schloss die Polizei Mord aus. Unter den Opfern war demnach auch ein Onkel Gandees.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.