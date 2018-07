Los Angeles (AFP) Mit der Auswahl der Geschworenen hat in Los Angeles ein milliardenschwerer Schadenersatz-Prozess um den Tod von Popstar Michael Jackson begonnen. Richterin Yvette Palazuelos begann die Verhandlungen am Dienstag mit der Verlesung der Vorwürfe von Jacksons Mutter Katherine und seiner Kinder gegen den Konzertveranstalter AEG. Die Agentur soll demnach eine Mitschuld am Tod des "King of Pop" tragen.

