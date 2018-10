Bad Homburg (dpa) - Der deutsche Automarkt steckt tief in der Krise. Im März brach die Zahl der Neuzulassungen um etwa 17 Prozent auf rund 281 000 Fahrzeuge ein, wie der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte.

Allerdings hatte der März in diesem Jahr zwei Arbeitstage weniger als im Vorjahr. Im ersten Quartal sank die Zahl der Neuzulassungen um mehr als 12 Prozent auf 673 000 Autos. «Die zusätzlichen Arbeitstage im April könnten zwar zu einem verbesserten Ergebnis beitragen, doch insgesamt wird 2013 für die Kfz-Industrie ein Jahr mit vielen Herausforderungen bleiben», erklärte VDIK-Präsident Volker Lange.