Peking (AFP) Nach der Annahme des ersten globalen Waffenhandelsabkommens in der UN-Vollversammlung warnt China vor neuen Konflikten. Der fehlende Konsens hinsichtlich eines solchen Abkommens "könnte sogar eine Konfrontation bewirken", sagte Außenamtssprecher Hong Lei am Mittwoch in Peking. Das Abkommen war am Dienstag mit 154 Stimmen angenommen worden, nur der Iran, Nordkorea und Syrien stimmten dagegen. China und Russland gehörten zu den 23 Staaten, die sich enthielten.

