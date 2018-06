Berlin (AFP) Der Bundestag wird sich voraussichtlich Mitte April mit den Milliardenhilfen für das krisengeschüttelte Zypern befassen. Die fertige Vereinbarung zu den Zypernhilfen soll bis zum 9. April vorliegen, wie der Sprecher des Bundesfinanzministeriums, Martin Kotthaus, am Mittwoch in Berlin sagte. In der darauffolgenden Sitzungswoche ab dem 15. April könne sich dann das deutsche Parlament damit befassen.

