Berlin (AFP) Rund 30 Jahre nach dem ersten Einzug der Grünen in den Bundestag stellt eine Mehrheit der Deutschen der Partei ein positives Zeugnis aus. 63 Prozent der Befragten sagten in einer Forsa-Umfrage für das Magazin "Stern", dass das Auftreten der Grünen für die Entwicklung in Deutschland "eher gut" gewesen sei. Lediglich 14 Prozent sagten, die Grünen seien für Deutschland schlecht gewesen. 16 Prozent sahen sowohl positive als auch negative Einflüsse.

