Berlin (AFP) Nahe des Berliner Hauptbahnhofs ist eine hundert Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um eine russische Fliegerbombe handelt, wurde bereits am Dienstagnachmittag auf einem Bahngrundstück nördlich des Hauptbahnhofs in der Nähe des Nordhafens entdeckt, wie die Polizei am Mittwoch in Berlin mitteilte. Sie soll noch am Mittwoch entschärft werden.

