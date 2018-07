Wiesbaden (AFP) Mit Bussen und Bahnen sind im vergangenen Jahr erstmals mehr als elf Milliarden Fahrgäste in Deutschland unterwegs gewesen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, nutzten 2012 durchschnittlich rund 30 Millionen Menschen pro Tag Angebote im Linienverkehr. Die Zahl der Fahrgäste sei damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent gestiegen. Vergleichsdaten liegen den Statistikern zufolge erst seit 2004 vor. Seitdem sei die Zahl der Fahrgäste im Linienverkehr kontinuierlich angestiegen.

