Berlin (AFP) In der gesetzlichen Krankenversicherung häufen die säumigen Beitragszahler immer höhere Schulden auf. Die Außenstände bei den so genannten Selbstzahlern erhöhten sich im vergangenen Jahr um gut 600 Millionen Euro, wie aus einer am Mittwoch bekannt gewordenen Aufstellung des GKV-Spitzenverbandes hervorgeht. Die Gesamtschulden der Selbstzahler, bei denen es sich zumeist um Freiberufler handelt, stiegen demnach von 1,53 Milliarden Euro im Januar 2012 auf 2,15 Milliarden im Januar 2013.

