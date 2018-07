Nikosia (dpa) – Der neue Finanzminister des Krisenstaates Zypern, Charis Georgiades, ist am Morgen im Präsidialpalais in der Hauptstadt Nikosia in sein Amt eingeführt worden.

Er folgt dem am Dienstag zurückgetretenen Michalis Sarris nach. Das berichtete der staatliche Rundfunk auf Zypern. Zugleich wurde Georgiades’ Nachfolgerin auf seinem bisherigen Posten als Arbeitsminister, Zeta Emilianidou, vereidigt. Unmittelbar nach der Zeremonie trat das Kabinett zusammen.

Sarris war am Dienstagnachmittag, unmittelbar nach einer Übereinkunft mit den internationalen Geldgebern Zyperns, von seinem Posten zurückgetreten. Als Grund nannte Sarris die Untersuchungen einer neu eingesetzten Kommission, die die Hintergründe der Bankenkrise auf dem Inselstaat unter die Lupe nimmt. Der Ex-Minister war noch vor einem Jahr Chef der angeschlagenen Laiki Bank.

Derweil geht die Bundesregierung davon aus, dass der förmliche Entwurf eines Rettungspakets für Zypern am kommenden Dienstag (9. April) vorliegt. Ein solcher Entwurf würde dann unter anderem Vereinbarungen zur Privatisierung, zur Konsolidierung der Staatsfinanzen, zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit oder zur Geldwäsche sowie die Hilfen aus den Rettungsschirmen der Geldgeber beinhalten, erläuterte der Sprecher des Finanzministeriums Martin Kotthaus am Mittwoch in Berlin. Derzeit würden noch Gespräche zwischen der Troika von EU-Kommission, IWF und EZB sowie der zyprischen Regierung geführt.

Dieser Entwurf eines «Memorandums of Understanding» müsste dann von der Euro-Gruppe diskutiert werden. Der Bundestag könnte sich in der ersten Sitzungswoche nach Ostern ab dem 15. April damit befassen. Danach kann der ESM-Gouverneursrat das Programm beschließen, sofern auch Parlamente anderer Euro-Länder das Rettungspaket bewilligt haben.

Unterdessen haben EU-Kommission und Internationaler Währungsfonds (IWF) das wirtschaftliche Reformprogramm Zyperns begrüßt. «Das Programm baut auf wichtigen Schritten auf, die bereits von Zypern unternommen wurden, um die Probleme der beiden größten Banken anzugehen(...)», teilten EU-Währungskommissar Olli Rehn und IWF-Chefin Christine Lagarde gemeinsam am Mittwoch in Brüssel in einer Erklärung mit. Ziel der Neuausrichtung sei ein stabiler und transparenter Finanzsektor.

«Zypern steht vor bedeutenden Herausforderungen», schrieben Rehn und Lagarde. Kommission und Währungsfonds seien zur Unterstützung bereit. Eurostaaten und IWF stellen Hilfskredite von zehn Milliarden Euro für die klamme Inselrepublik zur Verfügung. Lagarde bestätigte in einer separaten Mitteilung frühere Schätzungen, wonach der IWF davon rund eine Milliarde Euro schultern wird. Im Gegenzug wird die zweitgrößte Bank des Landes, die Laiki-Bank, abgewickelt. Der Branchenprimus Bank of Cyprus wird umgebaut, auf Einlagen über 100 000 Euro gibt es erhebliche Abschreibungen.

