Los Angeles (dpa) - Für sein Regiedebüt «Rudderless» hat der amerikanische Schauspieler William H. Macy eine Reihe Stars gewinnen können.

«Variety» zufolge treten unter anderem Selena Gomez, Billy Crudup und Laurence Fishburne für das Musikdrama vor die Kamera.

Auch die Frau von Macy, Felicity Huffman («Desperate Housewives»), spielt mit. Die Dreharbeiten sollen in diesem Monat im US-Staat Oklahoma beginnen.

Die Story dreht sich um einen Vater, der nach dem Tod seines Sohnes in tiefe Trauer versinkt. Zufällig findet er eine Kiste mit Musikaufnahmen des Gestorbenen. Mit Freunden gründet er eine Band, um die Musik zu spielen. Auf diese Weise gewinnt er wieder Freude am Leben. Macy hat als Co-Autor die Geschichte mit entwickelt.

Zuletzt war der Schauspieler in der Tragikomödie «The Sessions - Wenn Worte berühren» an der Seite von John Hawkes und Helen Hunt in der Rolle eines Geistlichen auf der Leinwand zu sehen.