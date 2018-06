Paris (AFP) In der Affäre um Ex-Haushaltsminister Jérôme Cahuzac hat Frankreichs Präsident François Hollande den Vorwurf zurückgewiesen, dass seine sozialistische Regierung den Fall verschleiert habe. "Jérôme Cahuzac hat von keinerlei Schutz profitiert", sagte Hollande am Mittwoch in einer Fernsehansprache. Die Opposition hatte den Vorwurf erhoben, der Staatschef und seine Regierung hätten womöglich schon länger von der Existenz eines heimlichen Auslandskontos Cahuzacs gewusst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.