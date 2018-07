Lyon (AFP) Die in Frankreich vor dem Einschläfern geretteten Elefanten Baby und Népal können ihren Lebensabend in fürstlicher Umgebung verbringen: Stéphanie von Monaco nimmt die beiden Dickhäuter im Familien-Landsitz Roc Angel auf. Dies teilte am Mittwoch der Präfekt von Lyon, Jean-François Carenco, mit. Die 42 und 43 Jahre alten Elefantinnen sollten in zwei bis drei Monaten die Reise vom Zoo von Lyon in das sonniger Fürstentum am Mittelmeer antreten.

