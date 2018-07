Gelsenkirchen (SID) - Flügelstürmer Michel Bastos will noch lange für den Fußball-Bundesligisten Schalke 04 spielen. "Am liebsten wäre mir, wenn Schalke mich kauft. Ich arbeite gerne langfristig in Vereinen", sagte der Brasilianer der Sport Bild. Der 29-Jährige ist bis 2014 vom französischen Spitzenklub Olympique Lyon an die Königsblauen ausgeliehen, der Klub hat eine Kaufoption für 4,5 Millionen Euro.

Winterzugang Bastos würde es freuen, wenn Schalke zugreift. "Bald kommt auch meine Familie aus Lyon nach Düsseldorf, wo ich schon ein Haus bezogen habe", sagte der Nationalspieler. Für immer will er aber nicht bleiben: "Meine Karriere möchte ich in Brasilien beenden."