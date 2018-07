Malaga (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund hat sich im Champions-League-Viertelfinale eine ordentliche Ausgangsposition verschafft. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam im Hinspiel beim spanischen Club FC Malaga zu einem 0:0 und darf damit weiter auf den ersten Halbfinal-Einzug in der Königsklasse seit 1998 hoffen. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Dortmund statt. In einer weiteren Partie gewann Real Madrid gegen Galatasary Istanbul mit 3:0.

