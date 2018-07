Barcelona (dpa) - Weltfußballer Lionel Messi wird dem FC Barcelona wegen einer Oberschenkelverletzung wohl rund drei Wochen fehlen. Damit müssten die Katalanen auch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain auf den Argentinier verzichten.

Messi werde sich nun einer weiteren medizinischen Untersuchung unterziehen, teilte der Verein mit. Der 25-Jährige hatte sich die Blessur beim 2:2 im Hinspiel gegen Paris zugezogen und war in der Halbzeitpause ausgewechselt worden. Zuvor hatte er sein Team 1:0 in Führung gebracht.

Zudem muss Barcelona vorläufig auch auf Javier Mascherano verzichten. Der Defensivspezialist verletzte sich bei einem Zusammenprall mit Teamkollege Jordi Alba am rechten Knie und fällt bis zu sechs Wochen aus. Damit gerät Barça in der Defensive allmählich in Personalnot, nachdem bereits Carles Puyol und Adriano pausieren müssen.

