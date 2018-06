Mailand (AFP) Der italienische Notizbuch-Hersteller Moleskine hat seinen Gang an die Börse mit leichten Kursgewinnen gefeiert. Kurz nach Handelsbeginn legte die Aktie am Mittwoch an der Mailänder Börse um zwei Prozent auf 2,346 Euro je Anteilsschein zu - entgegen dem Trend des Leitindexes FTSE Mib, der zum Handelsbeginn um 0,57 Prozent nachgab. Das Unternehmen war vor dem Börsengang mit knapp 500 Millionen Euro bewertet worden. Das Angebot an Aktien war im Vorfeld deutlich überzeichnet gewesen.

