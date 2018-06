Gaza (dpa) - Die israelische Luftwaffe hat erstmals seit der im November verkündeten Waffenruhe wieder einen Angriff auf den Gazastreifen geflogen. Als Reaktion auf Raketenangriffe militanter Palästinenser seien in der Nacht zwei Terrorziele angegriffen worden, teilte die israelische Armee mit. Nach Angaben von Sanitätern gab es keine Verletzten. Auch am Morgen schlugen zwei aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen in Israel ein. Eine Salafistengruppe im Gazastreifen bekannte sich zu den jüngsten Raketenangriffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.