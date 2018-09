Islamabad (dpa) - Die jungen Menschen in Pakistan hätten einer Studie zufolge in ihrem Land lieber eine Militärherrschaft oder die islamische Rechtsprechung Scharia als eine demokratische Regierung.

Mehr als ein Drittel (38 Prozent) der Befragten im Alter zwischen 18 und 29 Jahren hielten die Scharia für das beste politische System in Pakistan, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Studie des britischen Kultur- und Bildungsinstituts British Council mit mehr als 5000 Teilnehmern.

Etwa ein Drittel (32 Prozent) der jungen Menschen entschied sich laut der Untersuchung für eine Militärherrschaft, knapp dahinter lag die Demokratie mit 29 Prozent. Junge Menschen verlören Vertrauen in das demokratische System, schreibt das British Council.

Am 11. Mai soll in Pakistan ein neues Parlament gewählt werden. Findet die Wahl wie geplant statt, wäre es der erste Übergang von einer demokratisch gewählten Regierung zur nächsten in der Geschichte des Landes.