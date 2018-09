Hamburg (dpa) - Die italienische Schauspielerin Sophia Loren hat beim ersten Auftritt von Papst Franziskus vor Rührung geweint. «Als Papa Francesco am Balkon erschien und "Buona sera" sagte, da kamen mir die Tränen», erzählte sie der Zeitschrift «Gala».

Die Film-Diva («Drei Sünderinnen», «Die Frau am Fluss») ist mit 78 Jahren nur zwei Jahre älter als das neue Kirchenoberhaupt. Sie steht aber nur noch selten vor der Kamera. «Für Frauen meines Alters existieren einfach nur wenige gute Rollen», sagte sie in dem Interview. «Es gibt zwar ein großes Projekt, das ich ganz toll finde, ob es aber jemals realisiert wird, das steht in den Sternen.»