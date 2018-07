Kuala Lumpur (AFP) Malaysias Regierungschef Najib Razak hat am Mittwoch das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. In einer Fernsehansprache gab er die Auflösung des Parlaments bekannt und forderte alle Parteien auf, sich an geltendes Recht zu halten. Zugleich sicherte er eine reibungslose Machtübergabe zu, sollte die Opposition aus der Wahl als Sieger hervorgehen und damit die seit der Unabhängigkeit 1957 herrschende Barisan-Koalition ablösen.

