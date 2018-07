Seoul (AFP) Nordkorea hat südkoreanischen Arbeitern nach Angaben aus Seoul die Einreise in den gemeinsam betriebenen Industriekomplex Kaesong untersagt. Es dürften keine Arbeiter aus dem Süden wie sonst allmorgendlich üblich die Grenze überqueren, habe Pjöngjang am Mittwoch mitgeteilt, sagte ein Sprecher des Vereinigungsministeriums in Seoul. Die noch in Kaesong befindlichen südkoreanischen Arbeiter dürften Nordkorea aber wieder verlassen. Wie lange die Sperre dauern soll, war unklar.

