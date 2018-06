Monterrey (SID) - Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Monterrey/Mexiko problemlos in die zweite Runde eingezogen. Die topgesetzte Weltranglistensechste aus Kiel bezwang zum Auftakt der mit 235.000 Dollar (umgerechnet etwa 183.000 Euro) dotierten Hartplatz-Veranstaltung die amerikanische Qualifikantin Samantha Crawford in 77 Minuten 6:3, 6:3. Kerber (25), die in Mexiko die einzige deutsche Starterin ist, trifft bereits am Mittwoch (17.00 Uhr) auf die Russin Alla Kudryjawzewa.