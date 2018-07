Prag (AFP) Auf der Prager Burg ist am Mittwoch erstmals die EU-Flagge gehisst worden. Zwei Monate nach der Präsidentenwahl in Tschechien wurde die blaue Fahne mit den gelben Sternen am Mittwoch zusammen mit der tschechischen Flagge am Amtssitz des Staatsoberhaupts aufgezogen. Mit dem erstmaligen Hissen der EU-Flagge auf der Prager Burg distanzierte sich Tschechiens neuer Präsident Milos Zeman deutlich von seinem europaskeptischen Vorgänger Vaclav Klaus, der dies abgelehnt hat. Auch EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso wohnte der Premiere bei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.