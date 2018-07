Washington (AFP) Angesichts knapper Staatskassen schnallt auch US-Präsident Barack Obama den Gürtel enger. Aus dem Weißen Haus hieß es am Mittwoch, dass Obama auf fünf Prozent seines jährlichen Gehalts von 400.000 Dollar (311.000 Euro) verzichten werde. Die Höhe des Präsidentengehalts ist in den USA gesetzlich festgelegt und kann von Obama nicht geändert werden. Obama werde aber jeden Monat freiwillig fünf Prozent an das Finanzministerium zurückgeben, sagte ein Regierungsvertreter.

