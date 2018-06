New York (AFP) Das neue iPhone könnte einem Zeitungsbericht zufolge bereits im Sommer in die Läden kommen. Der US-Technologiekonzern Apple wolle mit der Produktion des Smartphones noch im laufenden Quartal beginnen, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf vertraute Kreise. Die neue Version des iPhone könnte damit womöglich noch im Sommer in den Handel kommen. Dem Bericht zufolge soll das Gerät "in Größe und Form" dem Vorgängermodell iPhone5 ähneln.

