Ghasni (AFP) Bei einem NATO-Luftangriff in Afghanistan sind nach Angaben der örtlichen Behörden am Donnerstag vier afghanische Polizisten und zwei Zivilisten getötet worden. Die NATO-Flugzeuge hätten der Polizei helfen sollen, ihr Posten sei jedoch bombardiert worden, sagte der Chef des Bezirks Deh Jak in der Provinz Ghasni, Ahmed Tolwak, der Nachrichtenagentur AFP. Die NATO erklärte, den Vorfall zu untersuchen.

