Hannover (AFP) Initiativen der Atomkraftgegner haben dem Kompromissvorschlag für die Suche nach einem Atommüll-Endlager eine Absage erteilt. Die Initiativen stellten am Donnerstag in Hannover eine Petition vor, in der vor allem ein klares Nein zum Standort im niedersächsischen Gorleben gefordert wird. Beteiligt sind unter anderem die Bürgerinitiative (BI) Lüchow-Dannenberg, die Bäuerliche Notgemeinschaft sowie der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU). Sie erinnerten Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an diesbezügliche Wahlversprechen.

