Berlin/Pilsen (AFP) Deutsche und tschechische Rettungsdienste sind bei Notfällen künftig beiderseits der Grenze im Einsatz. Künftig könne derjenige Rettungsdienst helfen, der dem Unfallort am nächsten sei, erklärte Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) am Donnerstag nach der Unterzeichnung eines entsprechenden Abkommens mit seinem tschechischen Amtskollegen Leos Heger in Pilsen. Dadurch soll die Unfallversorgung im Grenzgebiet deutlich verbessert werden. Bisher endete jeder Rettungseinsatz an der Grenze.

