Almaty (AFP) Vor der nächsten Gesprächsrunde mit der sogenannten 5+1-Gruppe im kasachischen Almaty hat der Iran auf sein Recht auf die Anreicherung von radioaktivem Uran gepocht. "Wir denken, wir können die morgigen Gespräche mit einer Formulierung eröffnen - und das ist die Anerkennung von Irans Recht, insbesondere seines Rechts auf Anreicherung", sagte der iranische Chefunterhändler Said Dschalili am Donnerstag bei einer Ansprache in Almaty.

