New York (dpa) - Amerikas bekanntester Filmkritiker ist tot. Roger Ebert starb nach Angaben seiner Zeitung, der «Chicago Sun-Times», in Chicago. Er wurde 70 Jahre alt. Ebert galt als einflussreichster Filmkritiker überhaupt in den USA und schon zu Lebzeiten als Legende.

Als erster Filmkritiker überhaupt gewann er einen Pulitzer-Preis. Auch einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame hatte vor ihm noch keiner seiner Zunft. Ebert starb an Krebs. Mehrere Operationen in den vergangenen Jahren hatten seinen Unterkiefer schon stark geschädigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.