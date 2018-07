Paris (AFP) Vor dem Hintergrund der Spekulationen um eine Regierungsumbildung in Frankreich hat Innenminister Manuel Valls eine umstrittene Entscheidung von Premierminister Jean-Marc Ayrault in Zweifel gezogen. Wenn er Regierungschef gewesen wäre, dann hätte er Industrieminister Arnaud Montebourg "wahrscheinlich" gefeuert, sagte Valls am Donnerstag den Sendern BFMTV und RMC. "Aber das ist nicht so entschieden worden, weil ich nicht Premierminister bin", fügte er hinzu. Zugleich versicherte er, dass der häufig als zu schwach kritisierte Ayrault über "Autorität" verfüge.

