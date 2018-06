Frankfurt/Main (SID) - Drittligist Preußen Münster ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans in zwei Fällen mit einer Geldstrafe von 5000 Euro belegt worden. Im Nachbarschafts-Duell am 2. März mit dem VfL Osnabrück hatten Anhänger Gegenstände geworfen und bengalische Feuer abgebrannt. Zudem zündeten Preußen-Fans beim Heimspiel gegen Alemannia Aachen am 16. März eine Rauchbombe.